Сколько будет 5 сантиметров и 5 миллиметров разделить на 8
Математика
Сколько будет 5 сантиметров и 5 миллиметров разделить на 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см 5 мм = 55 мм 55/8 = 6,875 мм Ответ 6,875 мм
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