В италию поехала группа туристов из 100 человек . 10 из них не знали ни английского,ни итальянского языка. 75 человек знали английский язык. 83 человека знали итальянский.сколько туристов владело обоими иностранными языками?

Гость: Гость:

1) 100-10=90(т) знали хоть какой то язык 2) 90-75=15(т) знали только итальянский 3) 90-83=7(т) знали только английский 4) 15+7=22 (т) знали по одному языку 5) 90-22=68 (т) знали по два языка Ответ: 68 туристов владело обоими иностранными языками.