Помогите пожалуйста,нужно проверить,так ли я сделала... (Нужно всё,кроме 17, 18, 19)
Английский язык
Помогите пожалуйста,нужно проверить,так ли я сделала... (Нужно всё,кроме 17, 18, 19)
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20-few 21-on 22-A 23-Г 24-Б 25-Б 26-Г
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