Помогите пожалуйста,нужно проверить,так ли я сделала... (Нужно всё,кроме 17, 18, 19)

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Помогите пожалуйста,нужно проверить,так ли я сделала... (Нужно всё,кроме 17, 18, 19)

Автор: Гость