Помогите пожалуйста перевести текст с ангийского на Русский. Спасибо заранее.

Гость: Гость:

Однажды кошка Рибби пригласила собаку Эбби на её вечеринку. —Рибби любит (какой то пирог) но я не знаю! Я должен принести мясной пирог на вечеринку и есть там. Но как? Эбби приготовила мясной пирог но она не положила его в духовку. -Хорошо, Рибби сейчас нет дома. Я собираюсь положить пирог в духовку. Но она не увидела что у ее друга есть две духовки, не одна! -Почему я не вижу пирог Рибби? Где оно?,-думала Эбби но она убежала В этот вечер Эбби пришла к Рибби. -Какой вкусный запах пирога!,-сказала собака Эбби. -Да, я люблю этот пирог!,-сказала Рибби. -Ох, я тоже. Давай попьем чай,-сказала Эбби