Помогите решить задачу, очень нужно, прошу) Желательно с объяснением

Гость: Гость:

А= 5 см=0,05 м, h1=10 cм=0,1 м. р1-? р2-? Тиск на верхній грані р1=ρgh1, p1=1000*10*0,1= 1000 Па. Тиск на нижній грані р2=ρg(h1+а), p1=1000*10*0,15= 1500 Па.