Помогите решить задачу, очень нужно, прошу) Желательно с объяснением
Физика
Помогите решить задачу, очень нужно, прошу) Желательно с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А= 5 см=0,05 м, h1=10 cм=0,1 м. р1-? р2-? Тиск на верхній грані р1=ρgh1, p1=1000*10*0,1= 1000 Па. Тиск на нижній грані р2=ρg(h1+а), p1=1000*10*0,15= 1500 Па.
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