Составьте предложения с данными словосочетаниями, чтобы они стали обособленными членами предложения. Известный композитор; не жалея своих сил; то есть на городской площади.
Русский язык
Составьте предложения с данными словосочетаниями, чтобы они стали обособленными членами предложения. Известный композитор; не жалея своих сил; то есть на городской площади.
Ответ(ы):
Гость:
Известный композитор; не жалея своих сил; то есть на городской площади. П.И.Чайковский,известный композитор,написал множество музыкальных произведений различных жанров. В самом центре города,то есть на городской площади, собрались митингующие. Футболисты бегали быстро,не жалея сил.
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