Составьте предложения с данными словосочетаниями, чтобы они стали обособленными членами предложения. Известный композитор; не жалея своих сил; то есть на городской площади.

Гость: Гость:

Известный композитор; не жалея своих сил; то есть на городской площади. П.И.Чайковский,известный композитор,написал множество музыкальных произведений различных жанров. В самом центре города,то есть на городской площади, собрались митингующие. Футболисты бегали быстро,не жалея сил.