Сравните верования и круг главных богов древних славян и древних германцев

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Религия древних славян до крещения Руси была языческой, в верованиях всех племен просматривались черты анимизма и политеизма. Однако в отличии от древних египтян, греков и римлян, славяне уделяли гораздо меньше внимания культам отдельных богов, и почитали, прежде всего, именно духов природы. К примеру, в религии восточных славян было множество духов, бесов и различных сверхъестественных сущностей, однако большинство из них не были персонифицированы и не имели имен - люди просто просили о милости духов леса, рек и др. Помимо анимизма, то есть одухотворения природы и предметов окружающего мира, в религии древних славян также имел местополидемонизм - вера в "демонов". Однако в отличии от современных христиан, славяне считали демонов не злыми духами, а сверхъестественными сущностями, которые являются "тенями" или душами объектов живой и неживой природы (деревьев, камней, огня и др.), но могут существовать отдельно от таких объектов. Другой яркой чертой религии древних славян былтотемизм - вера в священных животных. В религии древних славян не было "официальных" жрецов - их функции при проведении различных обрядов, как правило, выполняли старейшины племени или старшие мужчины и женщины в семье. Древние германцы, в отличии от представителей многих других древних цивилизаций, считали, что души умерших не отправляются в загробный мир, а становятся эльфами, поэтому они могут помогать своим потомкам, и при должном уважении к ним, защищать все племя. Это верование сохранилось и позже, когда в германцев появилась политеистическая религия. У германцев не существовало ада и рая в привычном для нас понимании, а души умерших, согласно верованию, отправлялись на службу богам: к примеру, души воинов отправлялись в Вальгаллу, дворец Водана (Одина), где пировали вместе с богом, а в случае войны - становились его воинами.