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Срочно! линейное уравнение -4x+5lt;x
Алгебра
Срочно! линейное уравнение -4x+5lt;x
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Гость:
-4x+5<x -4x<x-5 -5x<-5 x>1
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