Название научного учреждения, где работал М. В. Ломоносов.

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Академический Университет — учебное заведение, основанное Петром I в 1724 г. в составе Петербургской Академии наук; ныне официально признан предшественником Санкт-Петербургского государственного университета. Помещался в одном здании с Академической гимназией на Троицком подворье, с 1764 — на Тучковой набережной в доме баронов Строгановых. В 1758—1765 гг. ректором А. у. был М. В. Ломоносов. При нем университет был разделен на философский, юридический и медицинский факультеты, однако попытки добиться предоставления университету автономии успеха не имели.