Название страны ставшей объектом английских захватов в 15-17 веках
История
Название страны ставшей объектом английских захватов в 15-17 веках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я помню, это была Португалия
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