Названия водоёмов в Ростовской Области

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Дон. Пятая по длине река на европейской России протяженнстью 1870 км. (на территории области – 480 км.). Древнее название – Амазония, Танаис. Исток реки находится у города Новомосковска Тульской области. Водосборная площадь бассейна – 422 тыс.кв.км. Пересекая всю территорию области с востока на юго-запад, Дон впадает в Таганрогский залив, образуя дельту. Дельта Дона. На сорок больших и мелких рукавов делится Дон, впадая в Таганрогский залив. Уже в шести километрах от Ростовского порта начинается донская дельта – уходит вправо несудоходный, обмелевший Мертвый Донец. Длина дельты от начала до Таганрогского залива составляет 30 км., общая площадь дельты – 340 кв.км., с большим количеством рукавов и проток. Формирование донской дельты началось 4-4,5 млн.лет назад.