Назви кожну множину геометричних фігур. Це що?
Математика
Назви кожну множину геометричних фігур. Це що?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество-это группа предметов, объединенных общим свойством. Множество геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, луч, квадрат, круг, прямоугольник, треугольник и т.п. Предмет, входящий во множество, называется элементом множества.
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