Нчерти прямоугольник длина которого 7 см а ширина на 6 см короче . назови этот прямоугольник . надпиши длины сторон

Математика

Нчерти прямоугольник длина которого 7 см а ширина на 6 см короче . назови этот прямоугольник . надпиши длины сторон

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