Продолжите текст 2-3 предложениями Когда в солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы... Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных л...
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Продолжите текст 2-3 предложениями Когда в солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы... Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти капли прозрачные, как стекло. И если посмотреть, их очень много. Получается, будто много стёклышек светятся и отражают солнце.
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