Не идётся и не едется, потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему ж ни??то не радуется. Почему стихотворение так называется? спишите. проверьте написанное. подчеркните глаголы и частицу не

Гость: Гость:

Не идётся и не едется, Потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему ж никто не радуется? глаголы и частица НЕ: Не идётся,не едется, падается, не радуется. ответа на вопрос: Почему стихотворение так называется? дать не могу, т.к. Вы не написали название стихотворения