Не идётся и не едется, потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему ж ни??то не радуется. Почему стихотворение так называется? спишите. проверьте написанное. подчеркните глаголы и частицу не

Русский язык
Не идётся и не едется, потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему ж ни??то не радуется. Почему стихотворение так называется? спишите. проверьте написанное. подчеркните глаголы и частицу не
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не идётся и не едется, Потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему ж никто не радуется? глаголы и частица НЕ: Не идётся,не едется, падается, не радуется. ответа на вопрос: Почему стихотворение так называется?  дать не могу, т.к. Вы не написали название стихотворения
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