Не могу понять,как это сделать. Помогите:)
Алгебра
Не могу понять,как это сделать. Помогите:)
Ответ(ы):
Гость:
Вообщем чертишь прямоугольный треугольник. Косинус-отношение прилежащего катета к гипотенузе. По теореме пифагора находишь 3ю сторону, в ответе пишешь сторону которую ты получила / на 17 17^2 - 8^2 =225 = 15^2 Ответ: 15/17
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