Где живёт всесторонний козёл

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Где живёт всесторонний козёл
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он может жить на всех горах
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