По переписи населения было установлено , что в посёлке проживает: мужчин-25 , женщин - 28%, детей 940. Сколько людей проживает в посёлке? Сколько мужчин?

Математика

По переписи населения было установлено , что в посёлке проживает: мужчин-25 , женщин - 28%, детей 940. Сколько людей проживает в посёлке? Сколько мужчин?

Автор: Гость