По переписи населения было установлено , что в посёлке проживает: мужчин-25 , женщин - 28%, детей 940. Сколько людей проживает в посёлке? Сколько мужчин?
Математика
По переписи населения было установлено , что в посёлке проживает: мужчин-25 , женщин - 28%, детей 940. Сколько людей проживает в посёлке? Сколько мужчин?
Ответ(ы):
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