Сставь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось сслово,,состав"
Информатика
Сставь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось сслово,,состав"
Ответ(ы):
Гость:
Сок(напиток из фруктов и ягод) Облако (что закрывает солнце на небе в хмурую погоду) Сон(когда мы спим мы видим...) Тетрадь( на уроке мы пишем в...) Аэропорт( когда мы куда то улетаем Видео(есть фотография, а когда фотографии показывают движение это...)
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