Укороченный побег сосны

Биология
Укороченный побег сосны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сосна сибирская - высокое дерево с густой кроной; на ее укороченных побегах располагается пучок из 5 хвоинок.
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