Вел ос ип иди ст и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков .вел ос ип иди ст ехал со скоростью 12 км/ч,а мотоциклист 40 км /ч. Найди скорость сближения велосипидиста ? На сколько км велосипедист и мотоциклист прибли...

Математика

Вел ос ип иди ст и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков .вел ос ип иди ст ехал со скоростью 12 км/ч,а мотоциклист 40 км /ч. Найди скорость сближения велосипидиста ? На сколько км велосипедист и мотоциклист приблизятся к друг другу за 2 часа?

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