Не получается((( Помогите (-x+y)^2
Алгебра
Не получается((( Помогите (-x+y)^2
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена шоколадных конфет 120 р за килограмм.А нужно купить 300 г этих конфет. Запиши вопрос к данным действиям
Математика
Отрезок длиной 90 миллиметров разделили сначала на три части а затем каждую из них на две равные части на сколько равных частей разделили весь отре...
Математика
От двух пристаней отправились на встречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км/час. Другой теплоход прошел...