Отрезок длиной 90 миллиметров разделили сначала на три части а затем каждую из них на две равные части на сколько равных частей разделили весь отрезок чему равна длина одной шестой части данного отрезка сделай по задаче чертеж ...

Математика

Отрезок длиной 90 миллиметров разделили сначала на три части а затем каждую из них на две равные части на сколько равных частей разделили весь отрезок чему равна длина одной шестой части данного отрезка сделай по задаче чертеж и реши ее

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