Отрезок длиной 90 миллиметров разделили сначала на три части а затем каждую из них на две равные части на сколько равных частей разделили весь отрезок чему равна длина одной шестой части данного отрезка сделай по задаче чертеж ...
Математика
Отрезок длиной 90 миллиметров разделили сначала на три части а затем каждую из них на две равные части на сколько равных частей разделили весь отрезок чему равна длина одной шестой части данного отрезка сделай по задаче чертеж и реши ее
Ответ(ы):
Гость:
отрезок 90мм разделили сначала на 3 равные части,а затем каждую из них разделили на 2 равные части.на сколько равных частей разделили весь отрезок? чему равна длина одной шестой части данного отрезка? пяти шестых? 90(3*2)=906=15 на 6 частей906*1=15 см90*56=75 см
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