Как определить,какое окончание следует писать у имени прилагательного в безударном положение?
Русский язык
Как определить,какое окончание следует писать у имени прилагательного в безударном положение?
Ответ(ы):
Гость:
Путем подстановки вопроса от прилагательного. Например, слово зависящИЕ-(какИЕ?)то есть. на какое окончание заканчивается вопрос, такое же окончание и принимает прилагательное.
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