Образовать деепричастия от слов ГЛЯДЕТЬ ПОСМОТРЕТЬ УВИДЕТЬ СТРОИТЬ ПОСТРОИТЬ ЛЮ??ИТЬ НЕНАВИДЕТЬ ЗАДУМАТЬСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ РЕШИТЬСЯ
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Образовать деепричастия от слов ГЛЯДЕТЬ ПОСМОТРЕТЬ УВИДЕТЬ СТРОИТЬ ПОСТРОИТЬ ЛЮ??ИТЬ НЕНАВИДЕТЬ ЗАДУМАТЬСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ РЕШИТЬСЯ
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