Помогите пожалуйста 1. (x-5)(x+5)-x(x+3) 2. (4-y)(y+4)+y(5+y)gt;6y-20 3. (x+y)(x-6)-(x-7)(x+7)lt;30-3x 4. x(8-3x)+11lt;3(7-x)(x7)+8
Алгебра
Помогите пожалуйста 1. (x-5)(x+5)-x(x+3) 2. (4-y)(y+4)+y(5+y)gt;6y-20 3. (x+y)(x-6)-(x-7)(x+7)lt;30-3x 4. x(8-3x)+11lt;3(7-x)(x7)+8
Ответ(ы):
Гость:
1. (x-5)(x+5)-x(x+3) = х2 - 25 - х2 - 3х = -25 - 3х
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