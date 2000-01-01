Перечислите все электро приборы.
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Перечислите все электро приборы.
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Кондиционер, электро обогреватель, Муфельная печь, электро чайник, электро кипятильник, индукцыонная печь, Сварочный апорат, Лампочка накаливания, фен, электро тен, электро сушилка для обуви, итп
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