В чем сила совершенно любой музыки в общем?
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В чем сила совершенно любой музыки в общем?
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю что сила любой музыки это в эмоциях которые они вызывают,например из т/с "Кухня" в конце такая играет песня когда говорит Макс,под эту мелодию ты задумываешься о чём либо.
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