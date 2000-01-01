Помогите сравнить 1м5дм3см 150см; 1т250кг 2000кг; 2700м 2км.850м

Математика
Помогите сравнить 1м5дм3см 150см; 1т250кг 2000кг; 2700м 2км.850м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1м5дм3см>150см          1т250кг>2000кг            2700м<2км850м        153см>150см           1250кг>2000кг            2700м<2850м      Если не правильно прости
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