Помогите сравнить 1м5дм3см 150см; 1т250кг 2000кг; 2700м 2км.850м
Математика
Помогите сравнить 1м5дм3см 150см; 1т250кг 2000кг; 2700м 2км.850м
Ответ(ы):
Гость:
1м5дм3см>150см 1т250кг>2000кг 2700м<2км850м 153см>150см 1250кг>2000кг 2700м<2850м Если не правильно прости
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