Между двумя портами 484 км.Из них одновременно вышли на встречу друг другу два тепл??хода т встретились через 4 ч после начала движения.Скорость одного теплохода 45 км/ч.Определите скорость другого теплохода.

Математика
Между двумя портами 484 км.Из них одновременно вышли на встречу друг другу два тепл??хода т встретились через 4 ч после начала движения.Скорость одного теплохода 45 км/ч.Определите скорость другого теплохода.
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