Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!

География

Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!

Автор: Гость