Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!

География
Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2, конго, практически по центру африки течет, ее притоки тоже, а там пустыни и жара под +50. 3. ответ в атласе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Соченить предложение на слово инженер!
Ответить
Математика
Между двумя портами 484 км.Из них одновременно вышли на встречу друг другу два тепл??хода т встретились через 4 ч после начала движения.Скорость од...
Ответить
Другие предметы
В чем сила совершенно любой музыки в общем?
Ответить
Другие предметы
Значение растений в жизни человека
Ответить
Литература
Выпишите олицетворения из рассказа К.Г.Паустовский "Корзина с еловыми шишками"
Ответить