Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!
География
Помогите пожалуйста с географией. вам только нужно ответить на вопросы. а совместная работа это не надо всеволишь 3 вопроса. даю 40 пунков!!!! заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
2, конго, практически по центру африки течет, ее притоки тоже, а там пустыни и жара под +50. 3. ответ в атласе
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