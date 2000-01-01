Антонім до слова голосно .

Українська мова
Антонім до слова голосно .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Антонім до слова голосно є тихо
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