Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г
Химия
Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г
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