Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г

Химия
Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Срочно!!Срочно!Сочинение по немецкому языку "Wie wird unser Leben ohne Bucher"(Какова была бы наш?? жизнь без книг?). Желательно около 10 предложений!
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста сделать задание!)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста 1. (x-5)(x+5)-x(x+3) 2. (4-y)(y+4)+y(5+y)>6y-20 3. (x+y)(x-6)-(x-7)(x+7)<30-3x 4. x(8-3x)+11<3(7-x)(x7)+8
Ответить
Українська мова
Антонім до слова голосно .
Ответить
Математика
РасстоЯние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч.В это де время на встречу им из з...
Ответить