Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г

Химия

Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гидроксида натрия массой 400 г. Ответы: 24.33г и 376.64г

Автор: Гость