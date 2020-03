Срочно!!Срочно!Сочинение по немецкому языку "Wie wird unser Leben ohne Bucher"(Какова была бы наш?? жизнь без книг?). Желательно около 10 предложений!

Гость: Гость:

In der Welt von heute kann der Mensch nicht nur ohne Essen, sondern auch ohne Computer nicht leben. Er wurde ein unersetzlicher Teil unseres Lebens. Der Computer hat viele Vorteile. Mit seiner Hilfe können Menschen fast alles. Manche Leute ziehen einem richtigen Buch den Computer. Dann lesen sie Bücher im Internet. Andere spielen gerne Spielen, erfahren Neuigkeiten. In der letzten Zeit wurde das Studium im Internet sehr beliebt. Auch suchen Schüler und Studenten gern da eine Information für das Lernen. Der Computer hat aber manche Nachteile. Dazu gehört beispielsweise das, dass viele Kinder am Computer die ganze Zeit totschlagen und gar nicht lernen.