5 слов на суффикс -нн- и 5 слов на суффикс -н-

Русский язык
5 слов на суффикс -нн- и 5 слов на суффикс -н-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абрикосный, адресный, арбузный, багажный, кожный. Традиционный, агитационный, комиссионный, оппозиционный, реакционный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звука Буковины анализ слова кровать
Ответить
Химия
Помогите решить задачку по химии! Вычислите массу натрия и 10% раствора гидроксид?? натрия,которые потребуются для приготовления 20% раствора гид...
Ответить
Другие предметы
Срочно!!Срочно!Сочинение по немецкому языку "Wie wird unser Leben ohne Bucher"(Какова была бы наш?? жизнь без книг?). Желательно около 10 предложений!
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста сделать задание!)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста 1. (x-5)(x+5)-x(x+3) 2. (4-y)(y+4)+y(5+y)>6y-20 3. (x+y)(x-6)-(x-7)(x+7)<30-3x 4. x(8-3x)+11<3(7-x)(x7)+8
Ответить