5 слов на суффикс -нн- и 5 слов на суффикс -н-
Русский язык
5 слов на суффикс -нн- и 5 слов на суффикс -н-
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Абрикосный, адресный, арбузный, багажный, кожный. Традиционный, агитационный, комиссионный, оппозиционный, реакционный.
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