Звука Буковины анализ слова кровать

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Звука Буковины анализ слова кровать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кровать - 2 слога, ударный - второй; перенос: КРО-ВАТЬ; 7 букв, 6 звуков: [к р а в а т ` ] [к ] - согласный звук, твёрдый, глухой, парный по твёрдости/мягкости и звонкости/глухости, обозначен буквой К; [р ] - согл. , тв. , зв. , парный по тв. /мягк. , сон. , об. б. Р; [а ] - гласный, безуд. , об. б. О, не соответствует "своей" букве; [ в] - согл. , тв. , зв. , парный по тв. /мягк. и зв. /глух. , о. б. В; [ а] - гласный, ударный, об. б. А; [т `] - согл. , мягкий, глухой, парный по тв. /мягк. и зв. /глух. , об. б. б. ТЬ.
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