Периметр квадрата равен 18 целых пять вторых сантиметров. Найдите длину стороны квадрата

Математика
Периметр квадрата равен 18 целых пять вторых сантиметров. Найдите длину стороны квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18, 5/2 = 20,5 Т.к. у квадрата 4 стороны и все они равны между собой, то 20,5/4=5,125 Ответ:5,125
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