Не сеют, не сажают, а сами вырастают.
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Не сеют, не сажают, а сами вырастают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосульки или волосы
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