Не знаю как правильно сформулировать вопрос. Как называется песня которую поёт Королева Грация, из семи гномов) Как то так поётся "берели э хула берели э хуу" Нам по музыке задали узнать как называется эта песня. а её в мульт...

Другие предметы
Не знаю как правильно сформулировать вопрос. Как называется песня которую поёт Королева Грация, из семи гномов) Как то так поётся "берели э хула берели э хуу" Нам по музыке задали узнать как называется эта песня. а её в мультике увидела попробовала понять слова и вот что у меня получилось) Ну очень нужно:-)
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Гость:
Ost Snow White вроде эта
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