Небольшой груз подвешен на пружине и совершает колебания. Если пренебречь сопрот??влением воздуха, то полная механическая энергия груза: А - максимальна в момент прохождения крайней точки Б - максимальна в момент прохождения ...

Физика

Небольшой груз подвешен на пружине и совершает колебания. Если пренебречь сопрот??влением воздуха, то полная механическая энергия груза: А - максимальна в момент прохождения крайней точки Б - максимальна в момент прохождения положения равновесия В - одинакова в любые моменты времени

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