Небольшой груз подвешен на пружине и совершает колебания. Если пренебречь сопрот??влением воздуха, то полная механическая энергия груза: А - максимальна в момент прохождения крайней точки Б - максимальна в момент прохождения ...
Физика
Небольшой груз подвешен на пружине и совершает колебания. Если пренебречь сопрот??влением воздуха, то полная механическая энергия груза: А - максимальна в момент прохождения крайней точки Б - максимальна в момент прохождения положения равновесия В - одинакова в любые моменты времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения мех. энергии полная энергия не меняется - В.
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