Почему слух о сумашедствии Чацкого так быстро развивается?

Литература
Почему слух о сумашедствии Чацкого так быстро развивается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю, ну походу это. Чацкий ведет себя как последняя сволочь-хамит, язвит, дерзит, оскорбляет всех подряд, навязывает свое общество тогда, когда ему открыто заявляют, что не желают с ним разговаривать. при всем при этом искренне недоумевает- почему ему не рады? ( кстати, Фамусов очень рад был приезду Чацкого. и оставил его в своем доме даже тогда, когда Ч откровенно нахамил ему) . Проще поверить в то, что дворянин сошел с ума, чем в то, что в здравом уме он ведет себя подобным образом.
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