Сообщение о зеленых водорослях нителла

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Нителла – род харовых водорослей из отдела зеленых водорослей. Известно около 100 видов этих растений, распространенных в пресных водоемах – озерах и опресненных частях морей Европы, Азии, Северной Америки. На территории водоемов стран СНГ встречаются 7 видов нителлы. Известный представитель рода – нителла блестящаяРастения из рода нителла относительно неприхотливы. Их часто разводят в аквариумах. В густых зарослях нителлы сохраняется икра аквариумных рыбок и прячутся мальки. «Ветви» нителлы - излюбленное место для нереста кардиналов. Различные частицы, находящиеся в воде во взвешенном состоянии, оседают на нителлу. Поэтому вода становится прозрачнее при наличии в аквариуме этих водорослей. Нителлы хорошо растут при ярком освещении и оптимальной температуре от 15 до 28 °С на илистом грунте.Строение нителлы. Внешний вид данных водорослей имеет характерные особенности. Темно-зеленые блестящие тонкие стебли нителлы как будто покрыты кольцами небольших иголок, расходящихся в разные стороны. Растение достигает в высоту одного метра. Таллом условно делится на основные побеги и ветви (длиной до 25 см). Как побеги, так и ветви состоят из междоузлий и многоклеточных узлов. Междоузлия лишены коры, представлены одной клеткой, размеры которой могут достигать 20 см. Крупная величина клеток междоузлий объясняет тот факт, что они являются прекрасным объектом лабораторных исследований в цитологии для изучения процессов, происходящих внутри клеток живых организмов. В многоклеточных узлах по кругу от крупного стебля берут начало вильчатые боковые побеги.Размножение. Размножение нителлы вегетативное или половое. При вегетативном способе новое растение развивается из фрагментов слоевища материнского организма. Органы полового размножения – оогонии (женские) и антеридии (мужские). Обычно антеридии формируются на верхушках члеников в развилках листьев, оогонии образуются рядом с антеридиями или под ними (у однодомных видов). При слиянии половых клеток появляется спора, из которой впоследствии при благоприятных условиях развивается молодое растение.