Небольшой рассказ или сказка на любую

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Филфак – моя безмерная любовь практически с самого детства. Еще, будучи ребенком, когда я читала книги и познавала мир, мне рассказали о том, что на свете существует невероятный факультет, который манит человека как магнит и притягивает каждого, кто безмерно любит бумагу и писательство. Для человека, проглатывающего книги с огромным обожанием и десятками исписанных салфеток в кафе, тетрадей и альбомов, попасть на филфак лучшая награда, которая когда-либо вообще существовала. Ведь быть в рядах филологов уже является восхищением и гордостью для самого себя. Изучать слово изнутри, видеть мир меду строк, заранее видеть знаки препинания в тексте и чувствовать, как учащается сердце, когда ты в руках держишь перо – невероятный восторг. Филфак – это чувства, душа и сердце любого института. Филолог – образованный человек, который может с необъятным волшебством увлечь многих людей своей речью, стоит ему только лишь произнести пару слов. На филфак поступают по душе и с большим огоньком внутри знать еще больше и владеть магией слова. Филологу, несомненно, хочется тонуть в своем деле, ведь это, в первую очередь, уютный и очень теплый человек, которого всегда можно найти с ручкой, карандашом и бумагой в руках или кармане. Именно поэтому мое сердце так сильно и горячо полюбило филфак. Филфак, я люблю тебя.