Основным фактором формирования личности является

Гость: Гость:

я выделю несколько этих факторов -генетические особенности индивида(полученные еще при рождении)биологическая наследственность -окружающий мир (природа и ее факторы) -влияние культуры -социальное окружение -индивидуальный опыт человека,влияние жизненных трудностей на сознание