Основным фактором формирования личности является
Обществознание
Основным фактором формирования личности является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я выделю несколько этих факторов -генетические особенности индивида(полученные еще при рождении)биологическая наследственность -окружающий мир (природа и ее факторы) -влияние культуры -социальное окружение -индивидуальный опыт человека,влияние жизненных трудностей на сознание
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