Некоторый сплав состоит из 3 частей меди(по массе),5 частей свинца и 2 частей алюмин??я.Деталь из этого сплава весит 30 кг . Сколько алюминия содержит эта деталь .помогите пожалуйста :(
Математика
Некоторый сплав состоит из 3 частей меди(по массе),5 частей свинца и 2 частей алюмин??я.Деталь из этого сплава весит 30 кг . Сколько алюминия содержит эта деталь .помогите пожалуйста :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+5+2=10частей всего 30 : 10 = 3кг 1 часть 3*2 = 6 кг. алюминия.
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