Некоторый сплав состоит из 3 частей меди(по массе),5 частей свинца и 2 частей алюмин??я.Деталь из этого сплава весит 30 кг . Сколько алюминия содержит эта деталь .помогите пожалуйста :(

Математика

Некоторый сплав состоит из 3 частей меди(по массе),5 частей свинца и 2 частей алюмин??я.Деталь из этого сплава весит 30 кг . Сколько алюминия содержит эта деталь .помогите пожалуйста :(

Автор: Гость