Необратимо протекает взаимодействие растворов: гидроксида бария и серной кислоты. сульфата натрия и азотной кислоты. нитрата бария и хлорида калия. карбоната калия и соляной кислоты. сульфата магния и нитрата натрия. хлорида ал...
Химия
Необратимо протекает взаимодействие растворов: гидроксида бария и серной кислоты. сульфата натрия и азотной кислоты. нитрата бария и хлорида калия. карбоната калия и соляной кислоты. сульфата магния и нитрата натрия. хлорида алюминия и гидроксида калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необратимо протекает взаимодействие растворов:гидроксида бария и серной кислоты.выпадает осадок BaSO4 калия. карбоната калия и соляной кислоты. выделяется СО2 . хлорида алюминия и гидроксида калия выпадает осадок Al(OH)3
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