Необратимо протекает взаимодействие растворов: гидроксида бария и серной кислоты. сульфата натрия и азотной кислоты. нитрата бария и хлорида калия. карбоната калия и соляной кислоты. сульфата магния и нитрата натрия. хлорида ал...

Химия

Необратимо протекает взаимодействие растворов: гидроксида бария и серной кислоты. сульфата натрия и азотной кислоты. нитрата бария и хлорида калия. карбоната калия и соляной кислоты. сульфата магния и нитрата натрия. хлорида алюминия и гидроксида калия

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