Неравенства как определить знак у интервала?

Гость: Гость:

Пример: (x-2)(x-5)(x+8) <0 x=2 x=5 x= -8 ------- -8 ----------- 2 ----------- 5 ------------ Начинаем с последнего интервала (5; +∞): берем х=6, подставляем в каждую скобку: (х-2)=6-2=4 >0 (+) (х-5)=6-5=1>0 (+) (x+8)=6+8=14>0 (+) В итоге (+) * (+) * (+) = (+) - знак интервала будет (+). Следующий интервал - (2; 5): берем х=3, подставляем в каждую скобку: (x-2)=3-2=1>0 (+) (x-5)=3-5= -2<0 (-) (x+8)=3+8=11>0 (+) В итоге (+) * (-) * (+) = (-) - знак интервала будет (-). Следующий интервал (-8; 2): берем х=0, подставляем в каждую скобку: (x-2)=0-2= -2<0 (-) (x-5)=0-5= -5<0 (-) (x+8)=0+8=8>0 (+) В итоге (-) * (-) * (+)=(+) - знак интервала будет (+). Следующий интервал (-∞; -8): берем х= -10, подставляем в каждую скобку: (x-2)=-10-2= -12<0 (-) (x-5)= -10 -5= -15<0 (-) (x+8)=-10+8= -2<0 (-) В итоге (-) * (-) * (-)= (-) - знак интервала будет (-). - + - + -------- -8 ----------- 2 ------------ 5 --------------- \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ x∈(-∞; -8)U(2; 5)