Невелика доповідь на тему "Компроміс за і проти". допоможіть.

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Невелика доповідь на тему "Компроміс за і проти". допоможіть.
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Автор: Гость
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