Невыдуманный рассказ о себе

Русский язык
Невыдуманный рассказ о себе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меня зовут ____ мне ____ я учусь ___ у меня светло коричневые волосы голубые глаза я хороший учиник поведение прилежное .я октивный всегда прийду на помощ другу я не обидчивый люблю как следуед поесть я люблю своих родителей их зовут ________________ онм у меня добрые и они меня любят . я дружелюбный у меня много друзей мой самый лудьший друг это____________ он отзывчивый часто приглашает меня в кино он мой самый лудший друг ещё у меня есть брат сестра _____ он она добрая она старше меня на 2 года я люблю гулять играть с друзьями и вообще я очень октивный

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