No ,he doesn't.He likes jam,honey and sandwiches. задать вопрос на этот ответ

Английский язык
No ,he doesn't.He likes jam,honey and sandwiches. задать вопрос на этот ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В чем состоит связь политики и власти Какую роль играет политика в жизни общества
Ответить
Технология
Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие ст...
Ответить
История
Выписать название груп населенных древнего египта
Ответить
Русский язык
Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я:"Эта загадка природы сегодня разрешена" Варианты ответов: 1. ...
Ответить
Русский язык
Какой глагол является разноспрягаемым. а) берёт б)строит в)бегут г) поднимутся
Ответить