No ,he doesn't.He likes jam,honey and sandwiches. задать вопрос на этот ответ
Английский язык
No ,he doesn't.He likes jam,honey and sandwiches. задать вопрос на этот ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Технология
Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие ст...
Русский язык
Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я:"Эта загадка природы сегодня разрешена" Варианты ответов: 1. ...